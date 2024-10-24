Денис Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти26.12.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Гавриил Карпович
Мать: Агафья Алексеевна
Бракосочетание
11.11.1828
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.02.1839
Дочь: Евдокия Денисовна
Мать ребёнка: Агриппина (Аграфена) Герасимовна
Рождение ребёнка
07.11.1840
Дочь: Степанида Денисовна
Мать ребёнка: Агриппина (Аграфена) Герасимовна
Рождение ребёнка
22.03.1843
Дочь: Александра Денисовна
Мать ребёнка: Агриппина (Аграфена) Герасимовна
Рождение ребёнка
26.12.1844
Сын: Василий Денисович
Мать ребёнка: Агриппина (Аграфена) Герасимовна
Смерть
26.12.1844
Причина смерти: натурально