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Денис Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

26.12.1844

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Гавриил Карпович

Мать: Агафья Алексеевна

Бракосочетание
11.11.1828

Жена: Агриппина (Аграфена) Герасимовна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.02.1839

Дочь: Евдокия Денисовна

Мать ребёнка: Агриппина (Аграфена) Герасимовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1840

Дочь: Степанида Денисовна

Мать ребёнка: Агриппина (Аграфена) Герасимовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1843

Дочь: Александра Денисовна

Мать ребёнка: Агриппина (Аграфена) Герасимовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1844

Сын: Василий Денисович

Мать ребёнка: Агриппина (Аграфена) Герасимовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
26.12.1844
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: натурально

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