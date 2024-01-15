Агриппина (Аграфена) Герасимовна
Место рожденияЖданово
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1828
Муж: Денис Гаврилович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.02.1839
Дочь: Евдокия Денисовна
Отец ребёнка: Денис Гаврилович
Рождение ребёнка
07.11.1840
Дочь: Степанида Денисовна
Отец ребёнка: Денис Гаврилович
Рождение ребёнка
22.03.1843
Дочь: Александра Денисовна
Отец ребёнка: Денис Гаврилович
Рождение ребёнка
26.12.1844
Сын: Василий Денисович
Отец ребёнка: Денис Гаврилович
Смерть
Неизвестно