Агриппина (Аграфена) Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина (Аграфена) Герасимовна

Место рождения

Жданово

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Жданово
Бракосочетание
11.11.1828

Муж: Денис Гаврилович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.02.1839

Дочь: Евдокия Денисовна

Отец ребёнка: Денис Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1840

Дочь: Степанида Денисовна

Отец ребёнка: Денис Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1843

Дочь: Александра Денисовна

Отец ребёнка: Денис Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1844

Сын: Василий Денисович

Отец ребёнка: Денис Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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