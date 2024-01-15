Евдокия Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

16.12.1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Гавриил Карпович

Отец ребёнка: Карп Потапович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.02.1784

Дочь: Агафья Карповна

Отец ребёнка: Карп Потапович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1786

Сын: Константин Карпович

Отец ребёнка: Карп Потапович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Захарьевич

Смерть
16.12.1821
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
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