Евдокия Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти16.12.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Гавриил Карпович
Отец ребёнка: Карп Потапович
Рождение ребёнка
10.02.1784
Дочь: Агафья Карповна
Отец ребёнка: Карп Потапович
Рождение ребёнка
16.04.1786
Сын: Константин Карпович
Отец ребёнка: Карп Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Захарьевич
Смерть
16.12.1821