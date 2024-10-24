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Карп Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

До 1803

Пол

Мужской

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Потап Савельевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Анна Карповна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Ефимья Карповна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Гавриил Карпович

Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.02.1784

Дочь: Агафья Карповна

Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1786

Сын: Константин Карпович

Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1803

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