Карп Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиДо 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Потап Савельевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Анна Карповна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Ефимья Карповна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Гавриил Карпович
Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна
Рождение ребёнка
10.02.1784
Дочь: Агафья Карповна
Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна
Рождение ребёнка
16.04.1786
Сын: Константин Карпович
Мать ребёнка: Евдокия Самуиловна
Смерть
До 1803