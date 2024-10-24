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Ирина Ивановна

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.
Около 1755 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Потапович

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Анна Карповна

Отец ребёнка: Карп Потапович

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Ефимья Карповна

Отец ребёнка: Карп Потапович

Смерть
Неизвестно

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