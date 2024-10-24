Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Потапович
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Анна Карповна
Отец ребёнка: Карп Потапович
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Ефимья Карповна
Отец ребёнка: Карп Потапович
Смерть
Неизвестно