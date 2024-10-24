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Настасья Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1849

Муж: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
22.04.1850

Сын: Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1851

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1853

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1855

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1858

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1859

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1861

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1870

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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