Настасья Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1849
Муж: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
22.04.1850
Сын: Семен Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
24.08.1851
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
07.01.1853
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
19.01.1855
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
01.10.1858
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
28.11.1859
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
06.08.1861
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
29.10.1870
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно