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Синюгин Семен Иванович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.01.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1847

Отец: Иван Гаврилович

Мать: София Ивановна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
08.02.1867

Жена: Настасья Филипповна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1868

Сын: Алексей Семенович

Мать ребёнка: Настасья Филипповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Между 13.02.1871 и 11.02.1872

Сын: Синюгин Степан Семенович

Мать ребёнка: Настасья Филипповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1873

Дочь: Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Настасья Филипповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1875

Сын: Андрей Семенович

Мать ребёнка: Настасья Филипповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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