Синюгин Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения25.01.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1847
Отец: Иван Гаврилович
Мать: София Ивановна
Бракосочетание
08.02.1867
Жена: Настасья Филипповна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1868
Сын: Алексей Семенович
Мать ребёнка: Настасья Филипповна
Рождение ребёнка
Между 13.02.1871 и 11.02.1872
Мать ребёнка: Настасья Филипповна
Рождение ребёнка
06.11.1873
Дочь: Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Настасья Филипповна
Рождение ребёнка
17.08.1875
Сын: Андрей Семенович
Мать ребёнка: Настасья Филипповна
Смерть
Неизвестно