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София Ивановна

Место рождения

Игнашево (приход Хряпьево)

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

15.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1840

Муж: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
01.07.1841

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1843

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1844

Сын: Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.01.1847

Сын: Синюгин Семен Иванович

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
15.06.1848
Причина смерти: от родов

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