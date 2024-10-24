София Ивановна
Место рожденияИгнашево (приход Хряпьево)
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти15.06.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1825
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840
Муж: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
01.07.1841
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
24.01.1843
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
20.07.1844
Сын: Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
25.01.1847
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Смерть
15.06.1848
Причина смерти: от родов