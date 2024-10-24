Настасья Филипповна
Место рожденияМихалкино, Россия (приход Барута)
Дата рождения26.10.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1849
Отец: Филипп Петрович
Мать: Прасковья Николаевна
Бракосочетание
08.02.1867
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1868
Сын: Алексей Семенович
Отец ребёнка: Синюгин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Между 13.02.1871 и 11.02.1872
Отец ребёнка: Синюгин Семен Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1873
Дочь: Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Синюгин Семен Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1875
Сын: Андрей Семенович
Отец ребёнка: Синюгин Семен Иванович
Смерть
Неизвестно