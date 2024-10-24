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Настасья Филипповна

Место рождения

Михалкино, Россия (приход Барута)

Дата рождения

26.10.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1849

Отец: Филипп Петрович

Мать: Прасковья Николаевна

Бракосочетание
08.02.1867

Муж: Синюгин Семен Иванович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1868

Сын: Алексей Семенович

Отец ребёнка: Синюгин Семен Иванович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Между 13.02.1871 и 11.02.1872

Сын: Синюгин Степан Семенович

Отец ребёнка: Синюгин Семен Иванович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1873

Дочь: Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Синюгин Семен Иванович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1875

Сын: Андрей Семенович

Отец ребёнка: Синюгин Семен Иванович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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