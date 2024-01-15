Прасковья Николаевна
Место рожденияДымово (Туровский приход)
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Дымово (Туровский приход)
Бракосочетание
22.01.1847
Муж: Филип
Рождение ребёнка
23.09.1848
Сын: Иван Филиппович
Отец ребёнка: Филип
Михалкино
Рождение ребёнка
26.10.1849
Дочь: Настасья Филипповна
Отец ребёнка: Филип
Михалкино, Россия (приход Барута)
Рождение ребёнка
10.11.1856
Сын: Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Филип
Михалкино
Рождение ребёнка
04.10.1859
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Филип
Кисели
Рождение ребёнка
25.03.1862
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Филип
Кисели
Смерть
Неизвестно