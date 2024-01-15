Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Николаевна

Место рождения

Дымово (Туровский приход)

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Дымово (Туровский приход)
Бракосочетание
22.01.1847

Муж: Филип

Рождение ребёнка
23.09.1848

Сын: Иван Филиппович

Отец ребёнка: Филип

Михалкино
Рождение ребёнка
26.10.1849

Дочь: Настасья Филипповна

Отец ребёнка: Филип

Михалкино, Россия (приход Барута)
Рождение ребёнка
10.11.1856

Сын: Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Филип

Михалкино
Рождение ребёнка
04.10.1859

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Филип

Кисели
Рождение ребёнка
25.03.1862

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Филип

Кисели
Смерть
Неизвестно
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