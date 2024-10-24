Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Петр Денисович
Мать: Степанида
Бракосочетание
22.01.1847
Жена: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
23.09.1848
Сын: Иван Филиппович
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
26.10.1849
Дочь: Настасья Филипповна
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
10.11.1856
Сын: Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
04.10.1859
Дочь: Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
25.03.1862
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Смерть
Неизвестно