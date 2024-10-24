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Филипп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Петр Денисович

Мать: Степанида

Бракосочетание
22.01.1847

Жена: Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
23.09.1848

Сын: Иван Филиппович

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
26.10.1849

Дочь: Настасья Филипповна

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
10.11.1856

Сын: Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
04.10.1859

Дочь: Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.1862

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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