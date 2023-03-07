Китаева (Гамова) Александра Федотовна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Гамов Федот Кириллович
Бракосочетание
?.01.1818
Муж: Китаев Фома Ефимович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
?.02.1820
Сын: Китаев Ефим Фомич
Отец ребёнка: Китаев Фома Ефимович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Китаев Гавриил Фомич
Отец ребёнка: Китаев Фома Ефимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Китаев Емельян Фомич
Отец ребёнка: Китаев Фома Ефимович
Рождение ребёнка
24.08.1835
Сын: Китаев Андрей Фомич
Отец ребёнка: Китаев Фома Ефимович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Китаев Матвей Фомич
Отец ребёнка: Китаев Фома Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно