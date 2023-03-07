Китаева (Гамова) Александра Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Гамова) Александра Федотовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Гамов Федот Кириллович

Мать: Гамова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1818

Муж: Китаев Фома Ефимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
?.02.1820

Сын: Китаев Ефим Фомич

Отец ребёнка: Китаев Фома Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Китаев Гавриил Фомич

Отец ребёнка: Китаев Фома Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Китаев Емельян Фомич

Отец ребёнка: Китаев Фома Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.08.1835

Сын: Китаев Андрей Фомич

Отец ребёнка: Китаев Фома Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Китаев Матвей Фомич

Отец ребёнка: Китаев Фома Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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