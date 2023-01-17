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Китаев Емельян Фомич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Между 1845 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Китаев Фома Ефимович

Мать: Китаева Александра Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.10.1843

Жена: Китаева Надежда Никитична

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1844

Сын: Китаев Федор Емельянович

Мать ребёнка: Китаева Надежда Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1845 и 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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