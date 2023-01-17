Китаев Емельян Фомич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиМежду 1845 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Китаев Фома Ефимович
Бракосочетание
11.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1844
Мать ребёнка: Китаева Надежда Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1845 и 1850