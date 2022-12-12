Китаева (Старкова) Надежда Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Старкова) Надежда Никитична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Старков Никита Козмич

Мать: Старкова Ульяна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.10.1843

Муж: Китаев Емельян Фомич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1844

Сын: Китаев Федор Емельянович

Отец ребёнка: Китаев Емельян Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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