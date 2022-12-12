Китаева (Старкова) Надежда Никитична
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Старков Никита Козмич
Бракосочетание
11.10.1843
Муж: Китаев Емельян Фомич
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1844
Отец ребёнка: Китаев Емельян Фомич
Смерть
Неизвестно