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Китаев Фома Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

09.02.1843

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Китаев Ефим Романович

Мать: Китаева Евдокия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1818

Жена: Китаева Александра Федотовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
?.02.1820

Сын: Китаев Ефим Фомич

Мать ребёнка: Китаева Александра Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Китаев Гавриил Фомич

Мать ребёнка: Китаева Александра Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Китаев Емельян Фомич

Мать ребёнка: Китаева Александра Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.08.1835

Сын: Китаев Андрей Фомич

Мать ребёнка: Китаева Александра Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Китаев Матвей Фомич

Мать ребёнка: Китаева Александра Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.02.1843
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От апоплексического удара
Похороны
23.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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