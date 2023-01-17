Китаев Фома Ефимович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти09.02.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Китаев Ефим Романович
Бракосочетание
?.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
?.02.1820
Сын: Китаев Ефим Фомич
Мать ребёнка: Китаева Александра Федотовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Китаев Гавриил Фомич
Мать ребёнка: Китаева Александра Федотовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Китаев Емельян Фомич
Мать ребёнка: Китаева Александра Федотовна
Рождение ребёнка
24.08.1835
Сын: Китаев Андрей Фомич
Мать ребёнка: Китаева Александра Федотовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Китаев Матвей Фомич
Мать ребёнка: Китаева Александра Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.02.1843
Причина смерти: От апоплексического удара
Похороны
23.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя