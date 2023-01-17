Китаев Ефим Фомич
Место рождения
Дата рождения?.02.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1820
Отец: Китаев Фома Ефимович
Бракосочетание
30.05.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838
Сын: Китаев Иван Ефимович
Мать ребёнка: Китаева Параскева Саввична
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно