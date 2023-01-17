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Китаев Ефим Фомич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.02.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1820

Отец: Китаев Фома Ефимович

Мать: Китаева Александра Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.05.1836

Жена: Китаева Параскева Саввична

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838

Сын: Китаев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Китаева Параскева Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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