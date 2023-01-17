Китаева Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева Евдокия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Китаев Фома Ефимович

Отец ребёнка: Китаев Ефим Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.06.1804

Сын: Китаев Тихон Ефимович

Отец ребёнка: Китаев Ефим Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещен
Рождение ребёнка
?.09.1807

Дочь: Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Китаев Ефим Романович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китаев Ефим Романович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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