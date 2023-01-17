Китаева Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Китаев Фома Ефимович
Отец ребёнка: Китаев Ефим Романович
Рождение ребёнка
21.06.1804
Отец ребёнка: Китаев Ефим Романович
Не крещен
Рождение ребёнка
?.09.1807
Дочь: Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Китаев Ефим Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно