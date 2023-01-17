Китаев Матвей Фомич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Китаев Фома Ефимович
Крещение
29.10.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница мастероваго Григория Никитина Смирнова жена Фекла Сысоева
Бракосочетание
03.02.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе: | Дамиан Николаев Шабалин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно