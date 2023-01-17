Китаев Матвей Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКитаев Матвей Фомич

Китаев Матвей Фомич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Китаев Фома Ефимович

Мать: Китаева Александра Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.10.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница мастероваго Григория Никитина Смирнова жена Фекла Сысоева
Бракосочетание
03.02.1858

Жена: Китаева Евдокия Андреевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе: | Дамиан Николаев Шабалин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close