Китаева (Мичкова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1858
Муж: Китаев Матвей Фомич
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе: | Дамиан Николаев Шабалин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно