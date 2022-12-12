Гамов Федот Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Гамова 1-я Гамова
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Гамова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Гамова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Гамова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Китаева Александра Федотовна
Мать ребёнка: Гамова Акилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамова 2-я Гамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамова 1-я Гамова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно