Гамов Федот Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамов Федот Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Гамов Федор Федотович

Мать ребёнка: Гамова 1-я Гамова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Гамов Максим Федотович

Мать ребёнка: Гамова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Гамов Кирилл Федотович

Мать ребёнка: Гамова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Гамов Семен Федотович

Мать ребёнка: Гамова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Китаева Александра Федотовна

Мать ребёнка: Гамова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова 2-я Гамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова 1-я Гамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова Акилина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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