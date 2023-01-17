Гамов Семен Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамов Семен Федотович

Гамов Семен Федотович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

31.05.1825

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Гамов Федот Кириллович

Мать: Гамова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамова Агафия Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
31.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
31.05.1825
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Худобой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close