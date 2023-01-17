Гамов Семен Федотович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти31.05.1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Гамов Федот Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамова Агафия Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
31.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
31.05.1825
Причина смерти: Худобой