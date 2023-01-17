Гамова Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиМежду 1806 и 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Гамов Федот Кириллович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Гамов Федот Кириллович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Гамов Федот Кириллович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Китаева Александра Федотовна
Отец ребёнка: Гамов Федот Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1806 и 1809