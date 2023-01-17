Гамова Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамова Акилина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Между 1806 и 1809

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Гамов Максим Федотович

Отец ребёнка: Гамов Федот Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Гамов Кирилл Федотович

Отец ребёнка: Гамов Федот Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Гамов Семен Федотович

Отец ребёнка: Гамов Федот Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Китаева Александра Федотовна

Отец ребёнка: Гамов Федот Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамов Федот Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1806 и 1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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