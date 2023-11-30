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Шалабанова Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Лев Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.

Сын: Шалабанов Иван Львович

Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович

Рождение ребёнка
21.03.1879 ст.

Сын: Шалабанов Гавриил Львович

Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович

Рождение ребёнка
19.06.1885 ст.

Дочь: Кукушкина Аграфена Львовна

Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович

Рождение ребёнка
22.01.1888

Сын: Шелобанов Дмитрий Львович

Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович

Рождение ребёнка
25.08.1890 ст.

Сын: Шалабанов Александр Львович

Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович

Рождение ребёнка
06.04.1894 ст.

Сын: Шалабанов Георгий Львович

Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович

Рождение ребёнка
20.04.1894

Сын: Шалабанов Егор Львович

Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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