Шалабанова Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.
Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович
Рождение ребёнка
21.03.1879 ст.
Сын: Шалабанов Гавриил Львович
Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович
Рождение ребёнка
19.06.1885 ст.
Дочь: Кукушкина Аграфена Львовна
Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович
Рождение ребёнка
22.01.1888
Сын: Шелобанов Дмитрий Львович
Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович
Рождение ребёнка
25.08.1890 ст.
Сын: Шалабанов Александр Львович
Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович
Рождение ребёнка
06.04.1894 ст.
Сын: Шалабанов Георгий Львович
Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович
Рождение ребёнка
20.04.1894
Отец ребёнка: Шалабанов Лев Гаврилович
Смерть
Неизвестно