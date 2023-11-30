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Шалабанов Александр Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1890 ст.

Дата смерти

08.01.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1890 ст.

Отец: Шалабанов Лев Гаврилович

Мать: Шалабанова Екатерина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
05.10.1909 ст.

Жена: Шалабанова (Подрядчикова) Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.

Сын: Шалабанов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Шалабанова (Подрядчикова) Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
26.02.1913 ст.

Сын: Шалабанов Нкиолай Александрович

Мать ребёнка: Шалабанова (Подрядчикова) Евдокия Гавриловна

Смерть
08.01.1914 ст.
Причина смерти: Чахотка

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