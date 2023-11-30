Шалабанов Александр Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1890 ст.
Дата смерти08.01.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1890 ст.
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
05.10.1909 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.
Сын: Шалабанов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Шалабанова (Подрядчикова) Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
26.02.1913 ст.
Сын: Шалабанов Нкиолай Александрович
Мать ребёнка: Шалабанова (Подрядчикова) Евдокия Гавриловна
Смерть
08.01.1914 ст.
Причина смерти: Чахотка