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Кукушкина Аграфена Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1885 ст.

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1885 ст.

Отец: Шалабанов Лев Гаврилович

Мать: Шалабанова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Пётр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка, портниха
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.

Дочь: Кукушкина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1907

Дочь: Кукушкина Людмила Петровна

Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович

Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.

Сын: Кукушкин Валентин Петрович

Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович

Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.

Сын: Кукушкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1915 ст.

Дочь: Кукушкина Антонина Петровна

Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович

Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Умерла от бомб

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