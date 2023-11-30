Кукушкина Аграфена Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1885 ст.
Дата смерти?.12.1941
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1885 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка, портниха
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.
Дочь: Кукушкина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1907
Дочь: Кукушкина Людмила Петровна
Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.
Сын: Кукушкин Валентин Петрович
Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.
Сын: Кукушкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1915 ст.
Дочь: Кукушкина Антонина Петровна
Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукушкин Пётр Иванович
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: Умерла от бомб