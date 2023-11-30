Шалабанов Лев Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.
Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
21.03.1879 ст.
Сын: Шалабанов Гавриил Львович
Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
19.06.1885 ст.
Дочь: Кукушкина Аграфена Львовна
Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
22.01.1888
Сын: Шелобанов Дмитрий Львович
Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
25.08.1890 ст.
Сын: Шалабанов Александр Львович
Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
06.04.1894 ст.
Сын: Шалабанов Георгий Львович
Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
20.04.1894
Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна
Смерть
Неизвестно