Шалабанов Лев Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалабанов Лев Гаврилович

Шалабанов Лев Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Шалабанов Гавриил Герасимович

Мать: Шалабанова Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалабанова Екатерина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.

Сын: Шалабанов Иван Львович

Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
21.03.1879 ст.

Сын: Шалабанов Гавриил Львович

Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
19.06.1885 ст.

Дочь: Кукушкина Аграфена Львовна

Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
22.01.1888

Сын: Шелобанов Дмитрий Львович

Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
25.08.1890 ст.

Сын: Шалабанов Александр Львович

Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
06.04.1894 ст.

Сын: Шалабанов Георгий Львович

Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
20.04.1894

Сын: Шалабанов Егор Львович

Мать ребёнка: Шалабанова Екатерина Александровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.