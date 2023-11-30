Шелобанов Дмитрий Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелобанов Дмитрий Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1888

Дата смерти

03.06.1962

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Жена

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1888

Отец: Шалабанов Лев Гаврилович

Мать: Шалабанова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелобанова Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелобанова Клавдия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелобанова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелобанова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1924 или 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелобанова Клавдия Ивановна

Смерть
03.06.1962

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