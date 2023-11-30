Шелобанов Дмитрий Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1888
Дата смерти03.06.1962
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
05.01.1922
Рождение ребёнка
1924 или 1925
Смерть
03.06.1962