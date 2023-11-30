Шалабанов Егор Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1894
Дата смерти29.04.1960
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1914 ст.
Дочь: Шелобанова Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Шалабанова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.
Дочь: Шелобанова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Шалабанова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шалабанова Евдокия Никитична
Смерть
29.04.1960