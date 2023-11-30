Шалабанов Егор Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалабанов Егор Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1894

Дата смерти

29.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1894

Отец: Шалабанов Лев Гаврилович

Мать: Шалабанова Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалабанова Евдокия Никитична

Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1914 ст.

Дочь: Шелобанова Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Шалабанова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.

Дочь: Шелобанова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Шалабанова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалабанова Евдокия Никитична

Смерть
29.04.1960

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