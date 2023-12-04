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Карабихин Василий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1881 и 1885

Дата смерти

09.03.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Карабихин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Карабихина Анна Назаровна

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.05.1912

Сын: Карабихин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Карабихина Анна Назаровна

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.03.1918

Сын: Карабихин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Карабихина Анна Назаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
09.03.1964
Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
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