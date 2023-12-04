Карабихин Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1881 и 1885
Дата смерти09.03.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Карабихин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Карабихина Анна Назаровна
Рождение ребёнка
09.05.1912
Сын: Карабихин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Карабихина Анна Назаровна
Рождение ребёнка
10.03.1918
Сын: Карабихин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Карабихина Анна Назаровна
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
09.03.1964
Похороны
Неизвестно