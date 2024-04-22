Карабихина Анна (Агафия) Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабихина Анна (Агафия) Назаровна

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Место рождения

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1891

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Карабихин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Карабихин Василий Филиппович

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.05.1912

Сын: Карабихин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Карабихин Василий Филиппович

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.03.1918

Сын: Карабихин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Карабихин Василий Филиппович

Смерть
1965
Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
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