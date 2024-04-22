Карабихина Анна (Агафия) Назаровна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
1907
Сын: Карабихин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Карабихин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
09.05.1912
Сын: Карабихин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Карабихин Василий Филиппович
Рождение ребёнка
10.03.1918
Сын: Карабихин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Карабихин Василий Филиппович
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно