Карабихин Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарабихин Григорий Васильевич

Карабихин Григорий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1918

Дата смерти

12.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1918

Отец: Карабихин Василий Филиппович

Мать: Карабихина Анна Назаровна

Военная служба
Около 1942
Воинское звание ст. сержант. Служил в НКВД, шофер. В войну - танкист
Рождение ребёнка
31.03.1951

Дочь: Зотова Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Карабихина Зинаида Федоровна

Бракосочетание
07.07.1951

Жена: Карабихина Зинаида Федоровна

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Платнировский Сельский ЗАГС Кореновский р-н
Рождение ребёнка
04.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карабихина Зинаида Федоровна

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Военная награда
07.05.1970
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
12.02.1991
Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close