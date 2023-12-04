Карабихин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1918
Дата смерти12.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1918
Военная служба
Около 1942
Воинское звание ст. сержант. Служил в НКВД, шофер. В войну - танкист
Рождение ребёнка
31.03.1951
Дочь: Зотова Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Карабихина Зинаида Федоровна
Бракосочетание
07.07.1951
Платнировский Сельский ЗАГС Кореновский р-н
Рождение ребёнка
04.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карабихина Зинаида Федоровна
Военная награда
07.05.1970
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
12.02.1991
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край