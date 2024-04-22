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Карабихин Николай Васильевич

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Место рождения

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

09.05.1912

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Между 1881 и 1885 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1912

Отец: Карабихин Василий Филиппович

Мать: Карабихина Анна Назаровна

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
?.05.1935
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Воинское звание: ст. лейтенант. Воинская часть: 28 истребительный авиационный полк (8 полк 38 сд ЮжнФ, спец. б-н 56 А ЮжнФ) | Кореновский РВК
Демобилизация
?.09.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Карабихина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карабихина Мария Михайловна

Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Кавказа»
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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