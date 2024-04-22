Карабихин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1912
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1912
Военная служба
?.05.1935
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Воинское звание: ст. лейтенант. Воинская часть: 28 истребительный авиационный полк (8 полк 38 сд ЮжнФ, спец. б-н 56 А ЮжнФ) | Кореновский РВК
Демобилизация
?.09.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карабихина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карабихина Мария Михайловна
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Кавказа»
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область