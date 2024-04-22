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Карабихин Иван Васильевич

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Место рождения

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Карабихин Василий Филиппович

Мать: Карабихина Анна Назаровна

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Вступление в партию
С 1925
член КПСС
Работа или профессия
До 1940
Министр пищевой промышленности в Северной Буковине до оккупации региона немецко-фашистскими захватчиками
Работа или профессия
С 1941
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
по направлению Москвы приехал в ст. Кореновскую, работал зав. Парткабинетом РК КПСС
Работа или профессия
По 1942
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
управляющий отделений Сахарного завода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зборовская Анна Иосифовна

Образование
Неизвестно
окончил Московскую академию
Похороны
1942
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
братская могила
Смерть
1942
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
По доносу предателя был арестован и зверски замучен в душегубке.
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