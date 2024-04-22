Карабихин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Вступление в партию
С 1925
член КПСС
Работа или профессия
До 1940
Министр пищевой промышленности в Северной Буковине до оккупации региона немецко-фашистскими захватчиками
Работа или профессия
С 1941
по направлению Москвы приехал в ст. Кореновскую, работал зав. Парткабинетом РК КПСС
Работа или профессия
По 1942
управляющий отделений Сахарного завода
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
окончил Московскую академию
Похороны
1942
братская могила
Смерть
1942
По доносу предателя был арестован и зверски замучен в душегубке.