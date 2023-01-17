станица Брюховецкая, станица Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Брюховецкая

Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Екатеринодарский уезд
541Брюховецкая станицапо лев. сторону р. Бейсужка8255458518031600малороссыправославныеЦерковь православная 1. Школа 1. Почтовая станция 1. Лавок с красным товаром 4, железных 4, бакалейных 6, оптовых складов спирта 2, питейных заведений 3. Мукомольных мель Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Брюховецкий район
11974Брюховецкаястаница45°48'00"39°00'00"L-37-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Брюховецкий муниципальный район, Брюховецкое сельское поселение
3610407101ст-ца Брюховецкая#Н/Д
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