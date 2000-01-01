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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2178Никольская слобода, сл. каз.при р. Проне.118188849855Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
781. Никольская, слобода бывшая государственная, при реке Проне, дворов 351, жителей 1730, церковь православная, школа
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Никольская слобода, село3969при реках Проне и Керде, на тр. Пронск-Михаил3781042126523075811Архангельская слоб.Церк. кам. и дер., земская школа мужск. жен., цер. шк., кирп. зав.