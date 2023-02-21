Ротко Игнат Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1887
Дата смерти26.11.1954
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1887
Отец: Ротко Алексий Федотович
Мать: Ротко Стефанида Агеевна
Бракосочетание
17.01.1910
Жена: Ротко Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.12.1910
Мать ребёнка: Ротко Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Бондаренко Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Ротко Надежда Тимофеевна
Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.06.1916
Дочь: Радченко Антонина Игнатьевна
Мать ребёнка: Ротко Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Ротко Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ротко Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Ротко Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.10.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ротко Надежда Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Мельник на водяной мельнице
Смерть
26.11.1954
Иваново-Шамшево, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область