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Ротко Игнат Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1887

Дата смерти

26.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1887

Отец: Ротко Алексий Федотович

Мать: Ротко Стефанида Агеевна

Бракосочетание
17.01.1910

Жена: Ротко Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.12.1910

Сын: Радько Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Ротко Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Бондаренко Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Ротко Надежда Тимофеевна

Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.06.1916

Дочь: Радченко Антонина Игнатьевна

Мать ребёнка: Ротко Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ротко Кирилл Игнатьевич

Мать ребёнка: Ротко Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ротко Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Ротко Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ротко Надежда Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Мельник на водяной мельнице
Смерть
26.11.1954
Иваново-Шамшево, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
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