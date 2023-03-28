село Иваново-Шамшево, село Иваново-Шамшево, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Иваново-Шамшево

Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Кагальницкий район
49399Иваново-Шамшевосело46°52'00"39°55'00"L-37-044

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Чат по генеалогии Ростовской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Кагальницкий муниципальный район, Иваново-Шамшевское сельское поселение
60622412111с Иваново-Шамшевосело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Черкасский округ
65Ивановский Шамшев, пос. вл.при рч. Кагальнике.7540165153

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Шамшевская волость
1560Иваново-Шамшевский посел., Шамшевской волости, при реке Кагальн.1621199524530Волостное и сельское правление, 1 церковь, церковно-приходская школа8050
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