Ротко Стефанида Агеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Ротко Алексий Федотович
Рождение ребёнка
18.08.1883
Отец ребёнка: Ротко Алексий Федотович
Рождение ребёнка
19.12.1887
Отец ребёнка: Ротко Алексий Федотович
Рождение ребёнка
17.04.1893
Дочь: Ротко Александра Алексиевна
Отец ребёнка: Ротко Алексий Федотович
Работа или профессия
Неизвестно