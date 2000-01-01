Ротко Стефанида Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротко Стефанида Агеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ротко Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Ротко Алексий Федотович

Рождение ребёнка
18.08.1883

Сын: Ротко Мирон Алексеевич

Отец ребёнка: Ротко Алексий Федотович

Рождение ребёнка
19.12.1887

Сын: Ротко Игнат Алексеевич

Отец ребёнка: Ротко Алексий Федотович

Рождение ребёнка
17.04.1893

Дочь: Ротко Александра Алексиевна

Отец ребёнка: Ротко Алексий Федотович

Работа или профессия
Неизвестно
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