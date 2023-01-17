Ротко (Шикуля) Надежда Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1892
Дата смерти19.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1892
Бракосочетание
17.01.1910
Рождение ребёнка
18.12.1910
Отец ребёнка: Ротко Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Бондаренко Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Ротко Игнат Алексеевич
Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.06.1916
Дочь: Радченко Антонина Игнатьевна
Отец ребёнка: Ротко Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Ротко Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ротко Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Ротко Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
01.10.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ротко Игнат Алексеевич
Смерть
19.01.1971