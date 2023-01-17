Ротко (Шикуля) Надежда Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротко (Шикуля) Надежда Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1892

Дата смерти

19.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1892

Отец: Шикуля Тимофей Феодорович

Мать: Шикуля Матрона Андреевна

Бракосочетание
17.01.1910

Муж: Ротко Игнат Алексеевич

Рождение ребёнка
18.12.1910

Сын: Радько Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Ротко Игнат Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Бондаренко Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Ротко Игнат Алексеевич

Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.06.1916

Дочь: Радченко Антонина Игнатьевна

Отец ребёнка: Ротко Игнат Алексеевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ротко Кирилл Игнатьевич

Отец ребёнка: Ротко Игнат Алексеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ротко Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Ротко Игнат Алексеевич

Рождение ребёнка
01.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ротко Игнат Алексеевич

Смерть
19.01.1971
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