село Новобатайск, село Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Новобатайск

Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд
2160Новобатайск, (Раково), с. каз.при рч. Кагальнике.392946917281716Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд, Ново-Николаевская волость
676. Ново-Батайск (Ракова), село бывшее государственное, при реке Кагальнике, дворов 691, жителей 4414, церковь православная, школа, кирпичный завод, 11 лавок, 3 постоялы Показать все

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Ново-Батайская волость
2991Ново-Батайский поселок, Ново-Батайской волости, при реке Кагальнике13777528 | 117750455195Волостное правление, пред. т-во, 2 церкви, 2-хкл. сел. уч., церковно-приходская школа, школа, кирп. зав.7033

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Кагальницкий район
49798Новобатайсксело46°54'00"39°47'00"L-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Кагальницкий муниципальный район, Новобатайское сельское поселение
60622425101с Новобатайсксело
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