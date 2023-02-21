Шикуля (Дрюк) Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Дрюк Андрей Алексиев
Мать: Дрюк Матрона Симеонова
Бракосочетание
01.11.1891
Рождение ребёнка
19.09.1892
Дочь: Ротко Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович
Рождение ребёнка
17.09.1897
Сын: Шикуля Евстафий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович
Рождение ребёнка
11.05.1902
Дочь: Шикуля Гликерия Тимофеевв
Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович
Рождение ребёнка
11.05.1902
Дочь: Шикуля Пелагия Тимофеева
Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович
Рождение ребёнка
04.07.1904
Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович
Рождение ребёнка
31.12.1906
Дочь: Шикуля Анисия Тимофеева
Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович
Рождение ребёнка
04.05.1909
Дочь: Шикуля Ирина Тимофеева
Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шикуля Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикуля Дарья Тимофеева
Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович
Работа или профессия
Неизвестно