Шикуля (Дрюк) Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикуля (Дрюк) Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Дрюк Андрей Алексиев

Мать: Дрюк Матрона Симеонова

Бракосочетание
01.11.1891

Муж: Шикуля Тимофей Феодорович

Рождение ребёнка
19.09.1892

Дочь: Ротко Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шикуля Феодор Тимофеевич

Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович

Рождение ребёнка
17.09.1897

Сын: Шикуля Евстафий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович

Рождение ребёнка
11.05.1902

Дочь: Шикуля Гликерия Тимофеевв

Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович

Рождение ребёнка
11.05.1902

Дочь: Шикуля Пелагия Тимофеева

Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович

Рождение ребёнка
04.07.1904

Сын: Шикуля Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович

Рождение ребёнка
31.12.1906

Дочь: Шикуля Анисия Тимофеева

Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович

Рождение ребёнка
04.05.1909

Дочь: Шикуля Ирина Тимофеева

Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шикуля Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикуля Дарья Тимофеева

Отец ребёнка: Шикуля Тимофей Феодорович

Работа или профессия
Неизвестно
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