Дрюк Матрона Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шикуля Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Дрюк Андрей Алексиев
Рождение ребёнка
1878
Сын: Дрюк Иван Андреев
Отец ребёнка: Дрюк Андрей Алексиев
Рождение ребёнка
14.06.1888
Дочь: Евфросинья Андреева
Отец ребёнка: Дрюк Андрей Алексиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрюк Михаил Андреев
Отец ребёнка: Дрюк Андрей Алексиев
Работа или профессия
Неизвестно