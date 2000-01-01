Дрюк Андрей Алексиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрюк Андрей Алексиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шикуля Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Дрюк Матрона Симеонова

Рождение ребёнка
1878

Сын: Дрюк Иван Андреев

Мать ребёнка: Дрюк Матрона Симеонова

Рождение ребёнка
14.06.1888

Дочь: Евфросинья Андреева

Мать ребёнка: Дрюк Матрона Симеонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрюк Михаил Андреев

Мать ребёнка: Дрюк Матрона Симеонова

Работа или профессия
Неизвестно
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