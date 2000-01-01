Дрюк Андрей Алексиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шикуля Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Дрюк Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Дрюк Иван Андреев
Мать ребёнка: Дрюк Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
14.06.1888
Дочь: Евфросинья Андреева
Мать ребёнка: Дрюк Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрюк Михаил Андреев
Мать ребёнка: Дрюк Матрона Симеонова
Работа или профессия
Неизвестно