Дрюк Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрюк Иван Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Дрюк Андрей Алексиев

Мать: Дрюк Матрона Симеонова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Акелина Иванова

Мать ребёнка: Дрюк Матрона Максимова

Рождение ребёнка
?.09.1905

Сын: Дрюк Савва Иванов

Мать ребёнка: Дрюк Матрона Максимова

Рождение ребёнка
21.08.1906

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Дрюк Пелагия Кузьмина

Работа или профессия
Неизвестно
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