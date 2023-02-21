Дрюк Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Дрюк Андрей Алексиев
Мать: Дрюк Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Акелина Иванова
Мать ребёнка: Дрюк Матрона Максимова
Рождение ребёнка
?.09.1905
Сын: Дрюк Савва Иванов
Мать ребёнка: Дрюк Матрона Максимова
Рождение ребёнка
21.08.1906
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Дрюк Пелагия Кузьмина
Работа или профессия
Неизвестно