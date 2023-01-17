Радько Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1910
Дата смерти14.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1910
Отец: Ротко Игнат Алексеевич
Мать: Ротко Надежда Тимофеевна
Бракосочетание
1931
Жена: Радько Ольга Сафоновна
Рождение ребёнка
06.10.1932
Сын: Радько Александр Михайлович
Мать ребёнка: Радько Ольга Сафоновна
Рождение ребёнка
01.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Радько Ольга Сафоновна
Смерть
14.06.1982
Похороны
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область