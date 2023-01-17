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Радько Михаил Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1910

Дата смерти

14.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1910

Отец: Ротко Игнат Алексеевич

Мать: Ротко Надежда Тимофеевна

Бракосочетание
1931

Жена: Радько Ольга Сафоновна

Рождение ребёнка
06.10.1932

Сын: Радько Александр Михайлович

Мать ребёнка: Радько Ольга Сафоновна

Рождение ребёнка
01.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радько Ольга Сафоновна

Смерть
14.06.1982
Похороны
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область
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