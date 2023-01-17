Радько (Фоменко) Ольга Сафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радько (Фоменко) Ольга Сафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1912

Дата смерти

28.03.1988

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1912

Отец: Фоменко Сафоний Фомич

Мать: Фоменко Дарья Евдокимовна

Бракосочетание
1931

Муж: Радько Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
06.10.1932

Сын: Радько Александр Михайлович

Отец ребёнка: Радько Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радько Михаил Игнатьевич

Смерть
28.03.1988
Похороны
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область
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