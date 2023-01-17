Радько (Фоменко) Ольга Сафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1912
Дата смерти28.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1912
Отец: Фоменко Сафоний Фомич
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
06.10.1932
Сын: Радько Александр Михайлович
Отец ребёнка: Радько Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Радько Михаил Игнатьевич
Смерть
28.03.1988
Похороны
Неизвестно
Батайск, город Батайск, Ростовская область