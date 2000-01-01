Фоменко (Буденная) Дарья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко (Буденная) Дарья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Буденный Евдоким

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1899

Муж: Фоменко Сафоний Фомич

Рождение ребёнка
20.02.1903

Дочь: Фоменко Анна Сафоновна

Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич

Рождение ребёнка
29.07.1905

Дочь: Фоменко Мария Сафоновна

Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Фоменко Дионисий Сафонович

Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич

Рождение ребёнка
01.10.1909

Дочь: Фоменко Евдокия Сафоновна

Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич

Рождение ребёнка
17.04.1912

Дочь: Радько Ольга Сафоновна

Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Фоменко Елисавета Сафоновна

Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич

Рождение ребёнка
12.08.1918

Сын: Фоменко Михаил Степанович

Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Фоменко Иван Сафонович

Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоменко Анна Сафоновна

Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич

Смерть
1926
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