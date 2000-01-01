Фоменко (Буденная) Дарья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Буденный Евдоким
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1899
Рождение ребёнка
20.02.1903
Дочь: Фоменко Анна Сафоновна
Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич
Рождение ребёнка
29.07.1905
Дочь: Фоменко Мария Сафоновна
Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Фоменко Дионисий Сафонович
Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич
Рождение ребёнка
01.10.1909
Дочь: Фоменко Евдокия Сафоновна
Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич
Рождение ребёнка
17.04.1912
Дочь: Радько Ольга Сафоновна
Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Фоменко Елисавета Сафоновна
Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич
Рождение ребёнка
12.08.1918
Сын: Фоменко Михаил Степанович
Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоменко Анна Сафоновна
Отец ребёнка: Фоменко Сафоний Фомич
Смерть
1926