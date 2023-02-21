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Фоменко Сафоний Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Фоменко Фома Федотов

Мать: Фоменко Евдокия Михаиловна

Бракосочетание
29.10.1899

Жена: Фоменко Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
20.02.1903

Дочь: Фоменко Анна Сафоновна

Мать ребёнка: Фоменко Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
29.07.1905

Дочь: Фоменко Мария Сафоновна

Мать ребёнка: Фоменко Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Фоменко Дионисий Сафонович

Мать ребёнка: Фоменко Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
01.10.1909

Дочь: Фоменко Евдокия Сафоновна

Мать ребёнка: Фоменко Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
17.04.1912

Дочь: Радько Ольга Сафоновна

Мать ребёнка: Фоменко Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Фоменко Елисавета Сафоновна

Мать ребёнка: Фоменко Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
12.08.1918

Сын: Фоменко Михаил Степанович

Мать ребёнка: Фоменко Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Фоменко Иван Сафонович

Мать ребёнка: Фоменко Дарья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоменко Анна Сафоновна

Мать ребёнка: Фоменко Дарья Евдокимовна

Смерть
1926
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