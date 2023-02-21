Фоменко Фома Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти17.03.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Фоменко Стефанида Фомина
Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Войтенко Соломонида Фомина
Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
19.04.1883
Сын: Фоменко Анисим Фомич
Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоменко Матфей Фомич
Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоменко Трофим Фомич
Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.03.1896
Похороны
18.03.1896
Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область