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Фоменко Фома Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

17.03.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Фоменко Григорий Фомин

Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Фоменко Стефанида Фомина

Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Войтенко Соломонида Фомина

Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Фоменко Сафоний Фомич

Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна

Рождение ребёнка
19.04.1883

Сын: Фоменко Анисим Фомич

Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Фоменко Александр Фомич

Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Фоменко Савелий Фомич

Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоменко Матфей Фомич

Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоменко Трофим Фомич

Мать ребёнка: Фоменко Евдокия Михаиловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.03.1896
Похороны
18.03.1896
Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
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