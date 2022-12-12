Фоменко Евдокия Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти08.03.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Фоменко Фома Федотов
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Фоменко Стефанида Фомина
Отец ребёнка: Фоменко Фома Федотов
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Войтенко Соломонида Фомина
Отец ребёнка: Фоменко Фома Федотов
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: Фоменко Фома Федотов
Рождение ребёнка
19.04.1883
Сын: Фоменко Анисим Фомич
Отец ребёнка: Фоменко Фома Федотов
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Фоменко Фома Федотов
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Фоменко Фома Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоменко Матфей Фомич
Отец ребёнка: Фоменко Фома Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоменко Трофим Фомич
Отец ребёнка: Фоменко Фома Федотов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.03.1896
Похороны
09.03.1896
Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область